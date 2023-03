Lucero empata com Thiago Galhardo na artilharia do Fortaleza

Ao abrir a goleada de 4 a 0 aplicada pelo Fortaleza no Bahia, na noite desta quarta-feira, 22, o atacante Juan Martín Lucero chegou a sete gols marcados com a camisa tricolor e empatou com Thiago Galhardo na artilharia do Leão em 2023.

Foi o sétimo gol do argentino nos últimos dez jogos disputados pelo Fortaleza, sem falar que é a segunda vez que ele marca tentos em dois jogos consecutivos. Lucero também tem em sua conta uma assistência, totalizando oito participações em gols em 14 partidas pelo Tricolor.

Sobre o assunto Fortaleza: Dudu não aparece mais em boletim médico e clube tem seis lesionados

Atrás de Lucero e Galhardo, na briga pela artilharia do Fortaleza, está outro argentino. Silvio Romero tem quatro gols marcados na temporada. Fora do setor de ataque, quem tem mais gols pelo Tricolor até aqui, em 2023, é Hércules, que também deixou o dele contra o Santa Cruz. O volante soma três tentos.



