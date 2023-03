Vojvoda sobre ser o quarto técnico que mais treinou o Fortaleza: "É importante para mim"

O técnico Juan Pablo Vojvoda atingiu mais uma marca simbólica pelo Fortaleza. Na vitória sobre o Ferroviário, o argentino completou 139 jogos sob o comando do Tricolor e igualou a Fernando Teixeira como o quarto treinador que mais vezes treinou o clube.

Em coletiva após o jogo, Vojvoda falou sobre a importância de atingir esse feito e afirmou que quanto mais crescem os números pelo clube, maiores se tornam as responsabilidades.

+ Fortaleza encerra jejum de quatro jogos seguidos sem vencer na temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É importante para mim. É um clube que me abriu portas no Brasil, agora eu me considero que sou mais um do clube. Eu sinto já um carinho especial pelas pessoas. Mas esse carinho eu tenho que corresponder no dia a dia e em cada partida. Então as responsabilidades sempre se tornam maiores”, disse.

“Vou continuar do mesmo jeito, trabalhando com profissionalismo junto com a comissão técnica, jogadores e diretoria para que o Fortaleza seja cada vez maior, precisamos estarmos juntos nessa tarefa”, completou.

Sobre o assunto Vojvoda sobre retorno de Moisés no Fortaleza: "Tem que ter paciência"

Autor de um dos gols do Fortaleza, Lucero celebra classificação para a final do Cearense

Fortaleza chega à sua sexta final consecutiva no Campeonato Cearense

Argentino deve se isolar em 4º diante do Santa Cruz

Vojvoda deve se isolar na 4ª colocação do ranking de técnicos que mais comandaram o Fortaleza na próxima quarta-feira, 22, quando o Leão do Pici enfrentará o Santa Cruz, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Na atual temporada, Vojvoda ainda poderá ultrapassar mais dois ex-treinadores do Fortaleza em número de jogos pelo clube. O próximo a ser alcançado é Caiçara, que tem 149 partidas à frente do Tricolor. Rogério Ceni vem logo na sequência, com 153.

+ Contra o Ferroviário, Calebe marca o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Confira o ranking de técnicos que mais treinaram o Fortaleza

1º – Moésio Gomes – 229 jogos

2º – Rogério Ceni – 153 jogos

3º – Caiçara – 149 jogos

4º – Juan Pablo Vojvoda – 139 jogos

4º – Ferdinando Teixeira – 139 jogos

Com informações do setorista Miguel Júnior

Tags