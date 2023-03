Fortaleza encerra jejum de quatro jogos seguidos sem vencer na temporada

O Tricolor do Pici bateu o Ferroviário por 4 a 0 e se classificou para a final do Estadual

A vitória de goleada do Fortaleza sobre o Ferroviário encerrou o jejum de quatro jogos da equipe de Juan Pablo Vojvoda na temporada. O resultado classificou o Leão do Pici para a final do Campeonato Cearense, na qual enfrentará o Ceará.

Antes do triunfo sobre o Ferroviário, o Fortaleza acumulou três derrotas, para Ceará e Cerro Porteño, duas vezes, e um empate contra o Tubarão, no jogo de ida da semifinal do Estadual. Nesta sequência, o time marcou apenas dois gols e sofreu seis. Três desses quatro jogos foram realizados na Arena Castelão.

A última vez que o Tricolor havia saído de campo vitorioso foi contra o Deportivo Maldonado, pela partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores, no Castelão. Naquela ocasião, a equipe bateu os uruguaios por 4 a 0, com gols de Thiago Galhardo, Guilherme e Lucero, que balançou as redes duas vezes.

Decisão marcada

A final do Campeonato Cearense já tem data e hora marcada. O jogo de ida será realizado no dia 1º de abril, às 16 horas, enquanto a volta será uma semana depois, no dia 8, no mesmo horário. Ambas as partidas serão na Arena Castelão.

