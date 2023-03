DM do Fortaleza tem seis jogadores em tratamento; veja lista

Vivendo uma maratona de jogos, o Fortaleza vem sofrendo com desfalques importantes nas últimas partidas devido problemas clínicos. Atualmente, seis atletas integram o departamento médico tricolor.

Em boletim divulgado antes do duelo diante do Ferroviário neste domingo, 19, o clube leonino informou que o goleiro João Ricardo sentiu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e o atacante Guilherme sofreu uma contusão na coxa esquerda. Além deles, Tinga segue sob cuidados do DM devido estiramento no músculo da panturrilha direita.



Lucas Esteves é outro nome presente na lista. O lateral não atua há mais de um mês por conta de um estiramento na coxa esquerda. Já o atacante Pedro Rocha está em fase de pós-operatório da lesão ligamentar no joelho esquerdo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o Clássico das Cores, o meio-campista Sammuel também passará por cuidados do DM. Na oportunidade, o camisa 26 sofreu uma entrada forte e foi constatada uma entorse no pé esquerdo. O atleta realiza exames nesta segunda-feira, 20, para avaliação médica.



A boa notícia fica por conta da evolução da situação do lateral-direito Dudu. O camisa 20 iniciou transição após edema na parte posterior da coxa esquerda e deve ser liberado para treinar com o grupo nos próximos dias.



Sobre o assunto Vojvoda sobre retorno de Moisés no Fortaleza: "Tem que ter paciência"

Fortaleza chega à sua sexta final consecutiva no Campeonato Cearense

Fortaleza encerra jejum de quatro jogos seguidos sem vencer na temporada

Tags