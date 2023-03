Novo goleiro do Fortaleza, Kozlinski é regularizado no BID

O atleta teve o nome publicado no BID da CBF no início da noite desta segunda-feira, 20, e está liberado para atuar pelo Leão na Copa do Nordeste

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza acertou a contratação do goleiro Maurício Kozlinski, de 31 anos. O atleta chega ao clube do Pici após passagem pelo Guarani, de São Paulo, com contrato definitivo até o final da atual temporada. O anúncio deverá ocorrer em breve.

Kozlinski já teve o nome publicado no BID da CBF e está livre para estrear no novo clube, antes mesmo de ser oficializado como reforço. O escrete vermelho-azul-e-branco corria contra o tempo para regularizar o goleiro, já que o prazo de inscrição para a Copa do Nordeste encerra nesta segunda-feira, 20. O jogador chegará à capital cearense ainda hoje.

A contratação do novo goleiro se deu pela contusão de João Ricardo, que desfalcou o Leão na vitória por 4 a 0 sobre o Ferroviário devido uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. O tempo de recuperação do camisa 1 não foi divulgado pelo Fortaleza.

Portanto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá três goleiros à disposição neste momento da temporada: Fernando Miguel, Maurício Kozlinski e Kennedy.

Carreira de Kozlinski

Ao longo da carreira, o arqueiro de 31 anos defendeu equipes como Avaí-SC, Atlético-GO e Guarani-SP, sendo este o último antes de encaminhar acerto com o Leão. Em 2022, Kozlinski realizou 48 partidas pelo Bugre, divididas entre Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

Maurício iniciou a atual temporada como titular do Guarani-SP e disputou as cinco primeiras partidas do Paulistão. Entretanto, o goleiro perdeu espaço e terminou a competição como reserva.