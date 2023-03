Fortaleza deixa Libertadores com R$ 5,7 milhões arrecadados

Time tricolor se despede do torneio na terceira fase preliminar e disputará a Copa Sul-Americana

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores pelo Cerro Porteño, do Paraguai, na noite desta quinta-feira, 16. Jogando no Estádio La Olla, o Tricolor do Pici foi superado por 2 a 1 e deixou o torneio continental na terceira fase preliminar.

Diante desse cenário, o time leonino se despede da competição com R$ 5,7 milhões arrecadados, sendo R$ 2,6 mi pela participação e R$ 3,1 mi pela classificação para a terceira fase.

Com a eliminação, a equipe de Juan Pablo Vojvoda disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. No certame, receberá o valor de US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) pela participação.

O sorteio para definição dos grupos acontece no próximo dia 27 de março. O Fortaleza integra o pote 4 ao lado de Gimnasia y Esgrima, Tacuary, Puerto Cabello, Audax Italiano, Millonarios, Huracán e Magallanes.



De volta à Sula

Eliminado na Libertadores da América, o Leão do Pici ganhou uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana, competição que disputou pela primeira vez em 2020. Na época, o torneio da Conmebol era disputado todo em mata-mata e o Leão caiu logo no primeiro duelo, contra o Independiente-ARG.

O Tricolor vendeu caro aquela eliminação. Sob o comando de Rogério Ceni, perdeu em Avellaneda por 1 a 0, mas ganhou no Castelão por 2 a 1, com 52.552 torcedores na arquibancada. Como o gol marcado fora de casa tinha peso, o Fortaleza foi eliminado mesmo com o placar agregado de 2 a 2.

