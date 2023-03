Fortaleza volta a ficar quatro jogos sem vencer após oito meses

Com a derrota para o Cerro Porteño no Paraguai, o Fortaleza chegou a quatro jogos consecutivos sem vitória, o que não ocorria desde julho do ano passado.

Na temporada passada, entre 25 de junho e 13 de julho, o Tricolor ficou seis jogos sem ganhar uma partida. Foram quatro derrotas, para Atlético-MG, Coritiba, Estudiantes-ARG e Ceará, além de dois empates, diante de Estudiantes-ARG e Palmeiras.

Naquela ocasião, o Leão sofreu 10 gols, ao todo, e marcou apenas quatro. Agora, com um jejum de quatro jogos, foram seis tentos contra e apenas dois a favor.

Em sequência, o Fortaleza perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste, depois foi derrotado pelo Cerro Porteño no Castelão, na partida seguinte empatou com o Ferroviário pelo Estadual e nesta quinta-feira, 16, sofreu novos revés diante do Cerro, no Paraguai.



