"Estou chateado, estou com dor", diz Vojvoda após eliminação do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza foi eliminado da Copa Libertadores da América ainda na terceira fase preliminar ao perder por 2 a 1 para o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, 16, no Paraguai. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda revelou o sentimento após a queda do Leão do Pici na competição internacional.

“Neste momento eu estou chateado, estou com dor, porque eu queria continuar e fizemos um trabalho bom para continuar na Copa Libertadores. O adversário exigiu da gente, mas nós também estivemos à altura. O Fortaleza tem que continuar crescendo, trabalhando.”

Sobre o assunto Fortaleza volta a disputar Copa Sul-Americana após três anos

Crispim lamenta falta de efetividade do Fortaleza em eliminação: "Tivemos muitas chances"

Fortaleza perde para o Cerro, é eliminado da Libertadores e vai disputar a Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos dois jogos disputados contra o Cerro Porteño, o Fortaleza pecou em um quesito: finalização. O Leão criou inúmeras oportunidades, mas marcou apenas um gol no confronto. Vojvoda ressaltou que o time cearense precisa converter as chances, e assumiu que o Tricolor errou em momentos chaves.

“A verdade é que quando a gente tem chances de gol, temos que convertê-las. Erramos em momentos chaves. O adversário converteu. O goleiro deles teve uma boa participação tanto no Castelão, como nesta noite. Mas o time respondeu, em relação a situações de gols, a chances criadas. Temos que melhorar, estar juntos e acreditar no nosso elenco.”

Vojvoda viu um bom comportamento de sua equipe, apesar de desajustes na defesa e no meio-campo. O técnico voltou a destacar o volume de jogo do Fortaleza, que criou boas oportunidades de gols no confronto.

“Acho que o comportamento foi bom. Criamos as chances e os dois jogadores que queríamos que tivessem as chances, tiveram as chances. Em minha cabeça, Lucero e Galhardo tem que ter chances de gol. Depois são coisas do futebol (desperdiçar as chances). É verdade que muitas vezes houveram desajustes na defesa quando um time propõe o jogo. Tivemos alguns desajustes no meio-campo.”

Tags