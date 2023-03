Fortaleza volta a disputar Copa Sul-Americana após três anos

Eliminado na Libertadores da América, o Fortaleza ganhou uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana, competição que disputou pela primeira vez em 2020. Na época, o torneio da Conmebol era disputado todo em mata-mata e o Leão caiu logo no primeiro duelo, contra o Independiente-ARG.

O Tricolor vendeu caro aquela eliminação. Sob o comando de Rogério Ceni, perdeu em Avellaneda por 1 a 0, mas ganhou no Castelão por 2 a 1, com 52.552 torcedores na arquibancada. Como o gol marcado fora de casa tinha peso, o Fortaleza foi eliminado mesmo com o placar agregado de 2 a 2.

No ano seguinte, Leão não disputou nenhuma competição internacional, voltando a jogar um torneio da Conmebol em 2022, desta vez a Libertadores da América, chegando às oitavas de final, sendo eliminado pelo Estudiantes-ARG.

Nesta temporada, o Tricolor jogou as fases prévias à etapa de grupos e chegou a eliminar o Deportivo Maldonado-URU, mas não passou do experiente Cerro Porteño-PAR, perdendo os dois jogos.



O Fortaleza agora aguarda o sorteio dos grupos da “Sula”, marcado para o dia 27 de março. O Tricolor esta no pote 4.



