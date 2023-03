Vojvoda explica esquema tático do Fortaleza contra o Ferroviário

O Fortaleza enfrentou o Ferroviário com um time alternativo e saiu de campo com o empate por 1 a 1 no duelo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Sem poder contar com alguns jogadores e visando o jogo de volta contra o Cerro Porteño, na próxima quinta-feira, 16, o técnico Juan Pablo Vojvoda explicou o motivo de utilizar o sistema com três zagueiros diante do Tubarão.

“Quando analisamos a partida sempre pensamos no adversário, mas nesta partida também pensamos em nós. Não tínhamos laterais, não estavam (disponíveis) Tinga e Dudu, nem Pacheco e Esteves. Não tínhamos laterais de linha de quatro que estávamos acostumados a jogar ultimamente. Mas a linha de três, com Crispim e Pikachu de alas, este time já jogou muitas vezes”, explicou o treinador.

Parte física foi determinante

Vojvoda acrescentou que escolheu os jogadores que tinham melhores condições físicas para iniciarem a partida, em função da sequência desgastante de jogos decisivos.

“Para este jogo, como para todos, entraram em campo os melhores que tínhamos. Há jogadores que não tiveram uma boa recuperação depois de quinta (contra o Cerro). Pacheco estava com problemas, Tinga com problemas, Ceballos com problemas. Começamos o jogo com um time que eu considerava estar melhor quanto a parte física, mas são muitos jogos seguidos. Mas esse é o calendário do futebol brasileiro e temos que preparar nossa cabeça e o físico dos jogadores para que eles cheguem bem para a próxima partida”, afirmou.

Após visitar o Cerro Porteño, o Leão volta as atenções para o Estadual. O confronto de volta contra o Ferrão está marcado para o próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão.

