Lucero marca seu quinto gol nos últimos sete jogos pelo Fortaleza

Argentino garantiu o gol de empate do Leão diante do Ferroviário, na primeira semifinal do Campeonato Cearense, na noite deste domingo, 12 de março

O atacante Juan Martín Lucero está vivendo sua fase artilheira no Fortaleza. Após garantir o empate do Fortaleza diante do Ferroviário na noite deste domingo, 12 de março, o jogador marcou seu quinto gol nos últimos sete jogos. Thiago Galhardo é o maior goleador do Leão na temporada, com sete gols.

Lucero balançou as redes uma vez no Campeonato Cearense, duas vezes na Copa do Nordeste e duas vezes na Copa Libertadores, completando assim cinco gols. Ele está atrás somente de Galhardo, que é o artilheiro isolado do Tricolor de Aço em 2023. Ao todo, são sete gols marcados nas três competições em disputa.

Além deles dois, outros 12 jogadores já balançaram as redes adversárias com a camisa do Leão do Pici, que já marcou 28 gols no ano.



