DM do Leão: Fortaleza tem sete desfalques diante do Ferroviário pela semifinal do Cearense

Fortaleza e Ferroviário fazem neste domingo, 12, o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense. Para o confronto, o técnico Vojvoda terá sete desfalques. As equipes entram em campo a partir das 18h30min, na Arena Castelão.

Em boletim divulgado antes do embate contra o Tubarão da Barra, o clube informou que sete atletas estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Ceballos e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco apresentaram um quadro viral, enquanto o lateral-direito Tinga foi poupado por contratura muscular.

O lateral-direito Dudu trata de edema na posterior da coxa direita sofrido no Clássico-Rei. Já os atacantes Moisés e Pedro Rocha estão em fase de pós-operatório de fratura no pé direito e lesão ligamentar no joelho esquerdo, respectivamente. Lucas Esteves, por sua vez, se recupera de estiramento na coxa esquerda.

Decisão no Castelão

O duelo que decide um dos finalistas do Campeonato Cearense 2023 está marcado para o próximo domingo, 19, às 18h30min. O palco será novamente a Arena Castelão, desta vez com mando de campo do Tricolor do Pici.



