Lucero cita dificuldade diante do Ferroviário e valoriza empate do Fortaleza

Fortaleza e Ferroviário ficaram no empate em 1 a 1, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Autor do gol de empate do Tricolor do Pici, Lucero citou as dificuldades da partida e afirmou que o Tubarão da Barra tem um grande time. O atacante também frisou que o tento anotado no fim do jogo dá força para o Leão buscar a vaga na decisão do Estadual.

“Tivemos uma semana difícil depois do jogo da Libertadores e agora enfrentamos um grande time que é o Ferroviário. Acredito que é um grande trabalho em 2023. Nós sabemos que seria um jogo muito difícil. Conseguimos um empate no final que nos dá força para ganhar o próximo jogo”, disse.

Aos 44 minutos da etapa complementar, Lucero garantiu o empate ao Fortaleza. Livre, de perna esquerda, o argentino empurrou a bola para a rede, após defesa de Douglas Dias em chute de Silvio Romero.

Decisão no Castelão

O duelo que decide um dos finalistas do Campeonato Cearense 2023 está marcado para o próximo domingo, 19, às 18h30min. O palco será novamente a Arena Castelão, desta vez com mando de campo do Tricolor do Pici.



