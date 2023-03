Crispim confia em virada contra o Cerro e relembra jogo histórico na Libertadores 2022

Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, meia citou jogo diante do Colo-Colo, no Chile, que deu classificação ao Leão na edição passada

O Fortaleza terá uma missão complicada na próxima quinta-feira, 9. Em Assunção, o Tricolor do Pici terá que vencer o Cerro Porteño para tentar a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores 2023. Em caso de triunfo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se for por dois gols, o Leão avança de forma direta.

Ciente da importância do confronto, o meio-campista Lucas Crispim comentou, em contato exclusivo com o Esportes O POVO, sobre o duelo da próxima semana. Acreditando em uma virada, o jogador relembrou o triunfo tricolor por 4 a 3 diante do Colo-Colo em 2022. O resultado em questão classificou o clube para as oitavas de final.

"Também chegamos numa decisão delicada (contra o Colo-Colo em 2022). Precisávamos ganhar, até o empate servia, mas fizemos um grande jogo, conseguimos fazer quatro gols. A gente tem que ter a confiança de sempre, é um jogo muito difícil, um time muito qualificado, que tem história na Libertadores. Mas a gente também tem a nossa história. Que a gente possa se preparar bem para ir para o Paraguai, fazer um grande jogo e sair de lá com a classificação", disse o camisa 10.

Para a partida, a diretoria do Fortaleza vai fretar um avião para ir à capital paraguaia, onde o Tricolor encara o Ciclón. A delegação do Leão deixará Fortaleza na tarde de terça-feira, 14, em voo direto. Na quarta, o time treina em Assunção e após o duelo de quinta, retorna também em voo direto e vai estar na manhã de sexta em solo cearense.

Neste domingo, o Leão joga a ida da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário e depois da partida contra o Cerro, pela Libertadores, o time voltará a disputar o Clássico das Cores pelo Estadual no próximo domingo, 19.



