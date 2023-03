Rival do Fortaleza na Libertadores, Cerro Porteño está invicto em 2023

O Fortaleza tem duelo decisivo na Libertadores diante do Cerro Porteño-PAR. O adversário tricolor chega para o duelo com resultados positivos. O time paraguaio ainda não perdeu em 2023. O Leão tentará quebrar a marca nesta quinta-feira, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, na luta por uma vaga na fase de grupos do torneio continental.

O Cerro Porteño soma quatro vitórias e quatro empates em oito jogos oficiais disputados em 2023. O escrete paraguaio ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Paraguaio com 10 pontos somados.

Em seis rodadas do Campeonato Paraguaio, a equipe empatou em 1 a 1 com o Sportivo Ameliano. Na sequência, venceu o Sportivo Trinidense, por 1 a 0. Nas rodadas seguintes, empate com o Guarani e o Resistência, ambos em 1 a 1, e vitória sobre o Guaiareña pelo placar de 2 a 0. Na sexta etapa da competição, disputada no último sábado, 4, empatou com o rival Olimpia em 2 a 2.

Pela Libertadores 2023, o Cerro venceu as duas partidas da segunda fase. Diante do Curicó Unido triunfou pelo placar de 1 a 0 nos dois embates. O time disputou ainda um amistoso, no dia 21 de janeiro, contra o Oriente Petrolero e venceu por 2 a 1.

Mais de 33 mil torcedores já estão confirmados para o jogo no Gigante da Boa Vista. O duelo da volta acontece no dia 16 de março, quinta-feira, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas.

Desfalques e Retornos do Fortaleza

Para a partida de ida contra o Cerro Porteño, pela terceira fase da Copa Libertadores da América, o Fortaleza terá dois reforços. O zagueiro Brítez e o ponta-direita Yago Pikachu estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, após cumprirem suspensão. Já o lateral Dudu deixou o campo, contra o Ceará, com uma lesão na coxa esquerda e passou a ser dúvida para a partida contra o Cerro.

