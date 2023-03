Torcida do Fortaleza prepara mosaico para partida contra Cerro Porteño, pela Libertadores

Na quinta-feira, 9, o Fortaleza recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, às 19 horas. Diante da importância do confronto para o clube cearense, a torcida leonina promete fazer mais uma grande exibição nas arquibancadas da Arena Castelão.

A “Equipe Mosaico”, grupo de torcedores responsáveis por comandar as festas do Tricolor do Pici no estádio, estão preparando um “mosaico realista” para ser erguido na partida da competição da Conmebol. O nome do projeto é “Savana Tricolor”.

Sobre o assunto Sub-20: Fortaleza anuncia contratação do meia Caio Dantas, ex-Vasco

Goleiro Jean é novidade no Cerro Porteño para jogo contra o Fortaleza pela Libertadores

Pedro Rocha, do Fortaleza, passa por cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a promessa de inovar, a Equipe Mosaico irá realizar a festa no setor sul do estádio, na parte superior e inferior. Para o momento festivo, os torcedores prepararam um tamanho diferente de papel, com o desejo de dar um realismo maior ao desenho efetuado, que terá uma paleta composta por mais de dez cores. A título de comparação, a nova dimensão do material será de 64x44cm, enquanto a utilizada anteriormente era de 32x44cm.

Além do tradicional mosaico de papéis, os torcedores do clube do Pici também possuem o desejo de preparar uma exibição de LED em todos os setores da Arena Castelão. Por outro lado, desenhos em 3D e fogos de artifício não poderão ser utilizados, devido às restrições feitas pela Conmebol.

Entretanto, o funcionamento total da festa dependerá do valor financeiro arrecadado pelos organizadores. Para atingir a meta, que é de R$ 10 mil, a Equipe Mosaico ainda precisa juntar o montante de R$ 5 mil. O torcedor que quiser contribuir basta acessar a conta oficial do grupo de torcedores no Instagram.

Segundo parcial divulgada pelo Fortaleza na manhã desta terça-feira, 7, 33.894 torcedores já haviam garantido presença no duelo diante da equipe paraguaia, pela Libertadores. Destes, 26.481 são de check-ins efetuados por sócios-torcedores e 7.413 de ingressos vendidos.





Tags