Conmebol altera data do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Tricolor do Pici busca uma vaga na fase de grupos do torneio continental diante do Cerro Porteño. O jogo de ida, será na próxima quinta-feira, 9 de março, às 19h, no Castelão

A Conmebol adiou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. O evento, anteriormente marcado para o dia 22 de março, agora acontecerá no dia 27 de março. A definição das chaves será na sede da entidade em Luque, no Paraguai.

Os clubes brasileiros já garantidos nesta fase do torneio são Athletico, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Atlético-MG e Fortaleza disputam mais uma fase eliminatória em busca da vaga.

O Tricolor do Pici e o Galo entraram na segunda etapa da competição. Ambos avançaram após derrotar Deportivo Maldonado e Carabobo, respectivamente. Na terceira fase, a equipe cearense enfrenta o Cerro Porteño, enquanto o time mineiro encara o Millonarios.

As partidas da primeira rodada da fase de grupos estão programadas para 3, 4 ou 5 de abril. Os cabeças de chave atuam fora de casa, casos de Athletico, Palmeiras e Flamengo.

O sorteio para as oitavas de final, fase mata-mata da competição, está previsto para 5 de julho com os jogos marcados para 18 a 27 de julho. As quartas acontecem de 23 a 30 de agosto, enquanto as semifinais serão em 27 de setembro a 4 de outubro. A final da Libertadores será em 11 de novembro, ainda sem local definido.

Fortaleza na Libertadores

O clube do Pici disputa o maior torneio do continente pela segunda vez. Em 2023, o time de Vojvoda entrou na etapa preliminar da competição. O Fortaleza superou o Deportivo Maldonado na segunda fase depois de empatar com a equipe paraguaia, sem gols, fora de casa. No duelo da volta, no Castelão, o escrete vermelho-azul-e-branco goleou pelo placar de 4 a 0 e garantiu a classificação.

O Fortaleza enfrentará, agora, o Cerro Porteño, do Paraguai, na terceira fase da Libertadores. O confronto define quem vai avançar para a fase de grupos do torneio continental. O jogo de ida, será na próxima quinta-feira, 9 de março, às 19h, na Arena Castelão. Já o duelo de volta ocorre no dia 16 de março, quinta-feira, no estádio General Pablo Rojas, no mesmo horário.