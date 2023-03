Moisés inicia trabalho físico em campo após 47 dias da cirurgia no pé direito

Atacante cumpre protocolo de recuperação de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Ele faz apenas atividades leves no gramado

O atacante Moisés, do Fortaleza, iniciou um treinamento físico leve em campo na tarde desta segunda-feira, 6, no centro de excelência Alcides Santos. O jogador cumpre protocolo de recuperação de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito.

Nesta segunda, o atacante Tricolor chegou ao 47º dia após a operação. A previsão de retorno aos gramados, dada pelo departamento médico do clube, é de 60 a 90 dias. Até iniciar os trabalhos em campo, o jogador fazia fisioterapia e trabalhos na academia.

Moisés teve fratura na partida de estreia do Fortaleza pelo Campeonato Cearense, contra o Iguatu. Foi também o primeiro jogo do Leão na temporada 2023.

Desfalque do Tricolor neste início de temporada, Moisés deve ficar, no mínimo, mais duas semanas apenas treinando. No Instagram, o Fortaleza divulgou foto do atacante, sorridente, dando voltas no gramado do Pici.

Em processo de retorno



Quem também trabalhou fisicamente em campo foi o lateral-esquerdo Lucas Esteves. Desde a semana passada que o jogador estava sob cuidados do departamento médico, devido a um estiramento na coxa esquerda.

Esteves desfalcou o Tricolor contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Libertadores, e no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. O jogador é dúvida para a partida contra o Cerro Porteño-PAR na quinta-feira, 9.



