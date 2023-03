Fortaleza tem dois reforços e deve ter uma baixa diante do Cerro Porteño, pela Libertadores

Para a partida de ida contra o Cerro Porteño, pela Fase 3 da Copa Libertadores da América, o Fortaleza terá dois reforços. O zagueiro Brítez e o ponta-direita Yago Pikachu estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, após cumprirem suspensão.

Os dois foram desfalque do Tricolor nos jogos contra o Deportivo Maldonado-URU. Brítez, inclusive, vem de duas partidas fora, já que ele não atuou no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, devido expulsão no jogo anterior pelo regional.

Versáteis, Brítez e Pikachu podem fazer diferentes funções, o que aumenta as possibilidades de formação de time para o comandante do Leão. Os dois, inclusive, podem ser opção na lateral-direita, onde o Tricolor possivelmente terá uma baixa.

Contra o Ceará, o lateral Dudu deixou o campo com uma lesão na coxa esquerda e passou a ser dúvida para a partida contra o Cerro. O clube não divulgou uma atualização sobre a situação do atleta — deve fazer isso somente uma hora antes do jogo de quinta-feira — mas a preparação deve ser feita sem contar com o atleta.

