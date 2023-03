Fortaleza confirma mais de 33 mil torcedores para jogo contra Cerro Porteño

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira, 7, parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Cerro Porteño. O confronto, que vale vaga na fase de grupos da Libertadores, será disputado na quinta-feira, 9, às 19 horas, na Arena Castelão.



O clube informou que 33.894 torcedores já garantiram seus lugares para o confronto, sendo 26.481 check-ins e 7.413 ingressos vendidos. O check-in para sócios-torcedores e a venda de bilhetes seguem disponíveis.



O duelo da volta acontece no dia 16 de março, quinta-feira, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas. Em caso de classificação, o Leão do Pici garantirá mais R$ 15,7 milhões, premiação destinada aos clubes que jogam a fasede grupos. Além da bonificação por participação nesta parte da competição, a Conmebol trouxe uma novidade em 2023: ganho de US$ 300 mil (R$ 1,5 mi) por partida vencida.

Promoção nos ingressos



Para o jogo, o clube preparou uma promoção para o público feminino. As mulheres que quiserem marcar presença no duelo diante do Cerro pagarão meia entrada em todos os setores da Arena Castelão. Os acompanhantes de sócios-torcedores também terão o mesmo benefício, mas apenas na área Superior Norte.



A carga de ingressos de meia-entrada está esgotada, estando à venda apenas para as mulheres e somente nas lojas físicas do clube. Os bilhetes com valores inteiros poderão ser adquiridos também via site do eFolia.

Veja os valores dos ingressos:



Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Bossa Nova: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 120 (meia) | R$ 240 (inteira)



Locais de venda:



- Lojas Leão 1918: Pici, Conceito e nos Shoppings (Parangaba, Jóquei, Eusébio, Rio Mar Kennedy, Rio Mar Papicu, North Shopping Maracanaú, North Shopping Bezerra, Grand Shopping Messejana, Iandê, Via Sul e Iguatemi)

- Arena Leão Aldeota

- Arena Leão Benfica

- Tricolaço Aldeota

- Tricolaço Bezerra

- Tricolaço Centro

- Arena Leão Maracanaú

