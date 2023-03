Vojvoda fala em "propor jogo" contra o Cerro Porteño e afirma foco em cada detalhe do duelo

O Fortaleza terá mais um duelo pela Libertadores nesta semana. Na quinta-feira, 9, o Leão do Pici recebe o Cerro Porteño-PAR na Arena Castelão, às 19h, em jogo de ida da terceira fase preliminar da competição continental.

Para o jogo, a iniciativa do time tricolor deve ser buscar o ataque. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda citou que o Tricolor, como mandante da partida, deve propor jogo e que o elenco estará atento a cada detalhe ao longo dos 180 minutos.

"Na primeira partida, geralmente, a equipe mandante tem que propor jogo. São 180 minutos que os detalhes são muito importantes. Nosso foco vai estar em cada detalhe dessas duas partidas", disse.



Almejando uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza terá que diminuir os equívocos apresentados no Clássico-Rei do último domingo, 6. Ciente disso, Vojvoda comentou que os erros devem ser solucionados pois, neste momento da temporada, os jogos são decisivos.

"Temos que pensar muito nos erros que cometemos e solucioná-los o mais rápido possível. Agora são jogos que definem coisas. Esse jogo (clássico) era importante, mas o próximo também é", salientou o argentino.



Na Arena Castelão, a equipe leonina tentará abrir vantagem no duelo. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, 16 de março, em Assunção, capital do Paraguai.

Novidades para o jogo

Para a partida de ida contra o Cerro Porteño, o Fortaleza terá dois reforços. O zagueiro Brítez e o ponta-direita Yago Pikachu estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, após cumprirem suspensão.

Os dois foram desfalque do Tricolor nos jogos contra o Deportivo Maldonado-URU. Brítez, inclusive, vem de duas partidas fora, já que ele não atuou no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, devido expulsão no jogo anterior pelo regional.

