Fortaleza segue preparação para duelo contra o Cerro Porteño

O elenco do Fortaleza segue treinando com foco no confronto diante do Cerro Porteño pela Libertadores. Nesta terça-feira, 7, os jogadores do Leão do Pici realizam mais uma atividade voltada para o jogo diante do time paraguaio.



Sob o comando de Vojvoda, o time tricolor entra em campo na quinta-feira, 9, às 19h, na Arena Castelão, em duelo de ida da terceira fase preliminar da competição continental. O confronto decidirá o futuro do Tricolor de Aço em competições da Conmebol.



Caso avance, disputará a fase de grupos da Libertadores, assim como em 2022. Em caso de eliminação, jogará a fase de grupos da Sul-Americana. Com o objetivo claro de conquistar a classificação, o time ainda realizará treino de apronto nesta quarta-feira, 8.



Além da importância esportiva, o duelo entre Fortaleza e Cerro Porteño também tem sua relevância no âmbito financeiro. Em caso de outra classificação, o Leão garantirá mais R$ 15,7 milhões, premiação destinada aos times que jogam a fase em questão. Até o momento, R$ 5,7 milhões já foram arrecadados na competição continental.



Foco total

Para o jogo, a iniciativa do time tricolor deve ser buscar o ataque. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda citou que o Tricolor, como mandante da partida, deve propor jogo e que o elenco estará atento a cada detalhe ao longo dos 180 minutos.

"Na primeira partida, geralmente, a equipe mandante tem que propor jogo. São 180 minutos que os detalhes são muito importantes. Nosso foco vai estar em cada detalhe dessas duas partidas", disse.



