Fortaleza volta a perder depois de cinco jogos invicto

O Fortaleza vinha em uma boa sequência de jogos invictos na atual temporada. Entretanto, após enfrentar o Ceará na noite deste domingo, 5, o clube voltou ao caminho das derrotas. O Leão perdeu por 2 a 0 para o rival na Arena Castelão, em confronto válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

O último resultado negativo da equipe de Juan Pablo Vojvoda antes do Clássico-Rei deste domingo havia sido justamente para o Ceará, mas em jogo do Campeonato Cearense. No dia 7 de fevereiro, o Tricolor foi superado por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas.

Desde então, o escrete vermelho-azul-e-branco entrou em campo seis vezes, venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu o último jogo desta sequência, para o Ceará.

Neste período, o Tricolor teve compromissos pela Copa Libertadores da América e garantiu vaga na terceira fase preliminar da competição ao eliminar o Deportivo Maldonado, do Uruguai. O próximo jogo da equipe na temporada, inclusive, é pelo campeonato internacional, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, também em solo cearense.

