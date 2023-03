Fortaleza repudia briga e suspende venda de ingressos nas sedes das torcidas envolvidas

O Tricolor enfatizou que está ajudando as autoridades no processo de identificação dos vândalos e que, caso algum deles seja sócio-torcedor, será expulso de forma definitiva do programa

O Fortaleza repudiou as confusões protagonizadas por torcedores do Tricolor na arquibancada do Castelão. O comunicado aconteceu por meio de uma nota oficial divulgada após o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, que aconteceu no último domingo, 5. Na ocasião, além da derrota em campo por 2 a 0, cenas lamentáveis tomaram conta do setor sul do estádio antes e durante o jogo, com brigas generalizadas, correria e diversas cadeiras arremessadas.

“A derrota mais dolorida aconteceu na arquibancada”, resumiu o comunicado do clube. Na nota, o Fortaleza enfatizou que ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência e suspendeu, de forma imediata, a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito.

O Fortaleza também colocou-se à disposição das autoridades no processo de identificação dos demais envolvidos — segundo o clube, há diversas imagens que podem auxiliar no reconhecimento. Caso algum sócio-torcedor esteja envolvido, o clube irá expulsá-lo definitivamente do programa.

Por fim, o Fortaleza disse ser favorável à aplicação de punições exemplares, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público. O Leão volta a campo na quinta-feira, 9, para um importante confronto diante do Cerro Porteño-PAR, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O duelo acontece na Arena Castelão, a partir das 19 horas.