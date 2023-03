Após confusão, Vojvoda faz pedido à torcida do Fortaleza: "Unidos somos mais fortes"

O Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei deste domingo, 5. Além do revés, outro fato que chamou atenção foi a confusão ocorrida durante a partida. Na ocasião, tumultos tomaram conta do setor Sul da Arena Castelão, com brigas generalizadas, correria e diversas cadeiras arremessadas.



Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda revelou que percebeu o tumulto na torcida tricolor e comentou sobre o episódio.

"Meu foco estava sempre na partida, mas é evidente que algo se passava na arquibancada. A torcida do Fortaleza é elogiada por todos, não somente no estado, mas por todo o Brasil e agora em toda a América. Mas necessitamos estar todos juntos. Compreendo que podem haver diferenças, mas também temos a possibilidade de sermos mais abertos", disse.



Ainda durante sua fala, Vojvoda citou o apoio da torcida nos momentos complicados para mostrar que, quando clube e torcida estão em sintonia, o time fica mais fortalecido. Além disso, pediu aos torcedores para que as "diferenças" sejam menores.

"Nos momentos difíceis, eles tiveram apoio e sempre foram unidos. Marcelo Paz sempre trata de unir a torcida e eu sempre peço que a torcida venha ao campo (estádio). Nossa força está dentro de campo, mas também está fora. Quando estamos todos unidos somos muito mais fortes. Compreendo as diferenças, mas peço aos torcedores que essa diferenças sejam menores para fazer um clube como estamos fazendo, um clube grande."



Ao final, o argentino ainda elencou quais fatores podem levar um clube a ser grande. Para ele, a causa maior é a torcida, que fica acima de jogadores, títulos ou dinheiro, por exemplo.

"Um clube grande se faz por sua torcida. O clube pode ser grande por ganhar muitos títulos, por ter muito dinheiro, por ter bons jogadores. Mas o dinheiro não sei se vai estar sempre, os bons jogadores também não sei, o que vai estar sempre vai ser a torcida", finalizou.

Posicionamento do Fortaleza

O Leão repudiou as confusões protagonizadas por torcedores do Tricolor na arquibancada do Castelão. O comunicado aconteceu por meio de uma nota oficial. No documento, o Fortaleza enfatizou que ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência e suspendeu, de forma imediata, a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito.

O Tricolor também colocou-se à disposição das autoridades no processo de identificação dos demais envolvidos — segundo o clube, há diversas imagens que podem auxiliar no reconhecimento. Caso algum sócio-torcedor esteja envolvido, o clube irá expulsá-lo definitivamente do programa.

Por fim, o Fortaleza disse ser favorável à aplicação de punições exemplares, inclusive financeiramente, pelos danos causados ao patrimônio público.



