Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza no Clássico-Rei e comenta sobre priorizar a Libertadores

Treinador afirmou que o Fortaleza tratou com muita responsabilidade o duelo diante do Ceará, mas ressaltou o período curto de preparação

O Fortaleza perdeu o segundo Clássico-Rei da temporada. Após a derrota por 2 a 0 para o Ceará, o técnico Vojvoda lamentou o resultado e admitiu que a equipe tricolor não fez uma boa partida. O treinador também comentou sobre o planejamento para o duelo e evitou afirmar que a Libertadores é prioridade do clube.

“Priorizar a Copa Libertadores não sei se é a palavra. Jogamos com um intervalo curto. Se tivéssemos um dia a mais de descanso, aí eu poderia mexer em alguns jogadores que terminaram muito cansados depois de quinta. Então tenho que tomar decisões. Muitos deles jogaram com o Náutico, responderam bem. E hoje o primeiro tempo não foi bom. Mas eu confio em todos eles e em todo o elenco. Deixa um aprendizado”, afirmou.

O comandante afirmou que o Fortaleza tratou com muita responsabilidade o Clássico-Rei. No entanto, ressaltou que o intervalo curto entre os jogos da Libertadores e o duelo diante do Ceará dificultou a preparação da equipe. O Tricolor do Pici entrou em campo pela competição continental na última quinta-feira, 2, quando goleou o Deportivo Maldonado por 4 a 0. Na próxima quinta, 9, o Leão já encara o Cerro Porteño, pelo confronto de ida da terceira fase do torneio.

“Estamos com dor porque uma derrota no clássico sempre causa dor. Mas nossa cabeça tem que virar completamente porque a nossa partida mais importante agora é da Libertadores. A partida de quinta vai definir coisas importantes. Então, isso muitas vezes joga na cabeça de jogadores e de torcedor e de todos. Na quinta pensamos em definir uma série de 180 minutos. Isso não significa que o Clássico não foi preparado. O Clássico foi tomado com muita responsabilidade, com pouco de preparação. Mas é verdade que não estivemos bem e eu tenho que reconhecer quando não se joga bem”, explicou.

Juan Pablo Vojvoda analisou o Clássico-Rei e admitiu que o Leão não fez uma boa partida. “Muito simples. Nos primeiros vinte minutos, o adversário saiu mais, estava mais ligado, entrou mais rápido no jogo. Tínhamos um jogo de posse de bola, mas perdíamos as jogadas, não entramos bem no jogo. O adversário conseguiu fazer dois gols. É muito difícil virar em um Clássico. Temos qualidade para fazê-lo, mas hoje não fizemos uma boa partida”, analisou.

O treinador do Fortaleza também falou sobre a qualidade do elenco e não descartou contratações para a temporada. “Vamos analisar a situação. A janela ainda está aberta e quando a janela está aberta, temos a possibilidade de incorporar. Quando o Fortaleza incorpora, toma-se um tempo de análises para a necessidade do que faz falta, para o momento e para o time. É uma análise muito detalhada porque o jogador que vem ao Fortaleza tem que ser analisado e tem que ser do gosto do treinador, do torcedor, da diretoria. Há vários aspectos. Quando a janela está aberta, a possibilidade de incorporar jogadores continua”, comentou.



