Adversário do Fortaleza na Libertadores, Maldonado está invicto em 2023

O Fortaleza tem duelo decisivo na Libertadores. O adversário tricolor, o Deportivo Maldonado chega para o duelo com resultados positivos. O time uruguaio ainda não perdeu em 2023. O Leão tentará quebrar a marca nesta quinta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão, em busca de uma vaga para a próxima fase do torneio continental.

O Deportivo Maldonado soma três vitórias e três empates em seis jogos disputados em 2023. Em três rodadas do Campeonato Uruguaio, a equipe venceu na estreia contra o Plaza Colonia pelo placar de 1 a 0. Na sequência, empatou com o Racing, em 1 a 1, e com o Cerro, sem gols. Na última rodada da competição, o Depor derrotou o Boston River por 3 a 2. Na condição de visitante, o time possui um triunfo e um empate.

A outra partida do escrete uruguaio na temporada foi o jogo de ida contra o Tricolor do Pici, pela segunda fase da Libertadores. Na ocasião, as equipes empataram sem gols, no estádio Domingo Burgueño. Nesta quinta, o time vencedor garantirá vaga na terceira fase da competição. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Desfalques e retornos do Fortaleza

Para o confronto, o treinador Juan Pablo Vojvoda contará com quatro desfalques, uma dúvida e um retorno. O ala Yago Pikachu e o zagueiro Emannuel Brítez terão de cumprir mais um jogo de suspensão e estão fora do jogo. Ambos jogadores foram expulsos em torneios da Conmebol e pegaram duas partidas de gancho.

Já os atacantes Moisés e Pedro Rocha serão desfalques por lesão. O lateral Lucas Esteve, por outro lado, tem desconforto na coxa esquerda, mas é tratado como dúvida. Entre os retornos, está Lucas Crispim, recuperado de lesão e apto para entrar em campo.



