Fortaleza tem quatro desfalques e uma dúvida contra Maldonado pela Libertadores

Por outro lado, o treinador Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno de Lucas Crispim, que se recuperou de lesão e atuou diante do Náutico no último domingo, 26, pelo Nordestão

Para o jogo decisivo entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, que acontece na quinta-feira, 2 de março, na Arena Castelão, pela primeira fase preliminar da Copa Libertadores, o treinador Juan Pablo Vojvoda contará com quatro desfalques, uma dúvida e um retorno.

O ala Yago Pikachu e o zagueiro Emannuel Brítez terão de cumprir mais um jogo de suspensão e estão fora do jogo — a dupla também foi ausência no primeiro duelo contra o Maldonado, no Uruguai. Ambos jogadores foram expulsos em torneios da Conmebol e pegaram duas partidas de gancho, que estão sendo cumpridas na edição desta temporada da Libertadores.

Já os atacantes Moisés e Pedro Rocha serão desfalques por outro motivo: lesão. Os jogadores tratam de problemas clínicos e estão entregues ao departamento médico. O lateral Lucas Esteve, por outro lado, tem desconforto na coxa esquerda, mas é tratado como dúvida — ou seja, sua presença entre os relacionados não está descartada.

Lucas Crispim retorna

Entre os reforços, está Lucas Crispim, totalmente recuperado de lesão e apto para entrar em campo. O jogador, inclusive, iniciou como titular na vitória diante do Náutico no último domingo, 26, pela Copa do Nordeste, sendo um dos principais destaques do Tricolor do Pici.