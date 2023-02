Vojvoda avalia triunfo diante do Náutico e convoca torcida para duelo contra o Maldonado

Após vitória contra os pernambucanos, Leão do Pici foca sua atenção para confronto decisivo na Libertadores

O Fortaleza venceu o Náutico por 2 a 1 na noite deste domingo, 26, no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou positivamente a atuação do seu time diante da equipe pernambucana.

"Acho que o primeiro tempo foi bom, com boa mobilidade, bons passes, com trocas de posições. Foi uma boa primeira parte e uma segunda parte diferente, onde jogamos com mais espaços mas também tivemos boa posse de bola. O pensamento agora é recuperação e, a partir de amanhã, (iniciar) o planejamento para quinta-feira."

Agora, o Fortaleza entra em uma das semanas mais importantes da temporada. Na quinta-feira, 2, o time tricolor enfrenta o Deportivo Maldonado em partida de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Ciente da importância do confronto, o treinador argentino analisou o jogo como "complicado".

"Temos que pensar na partida de quinta-feira. É uma partida que será muito complicada. Conhecemos o adversário, eles são um time organizado, que tem individualidades que temos que ficar atentos. Já pelo nosso lado, eu conheço os jogadores e estou todos os dias com eles. Eles têm que demonstrar como estão demonstrando que têm possibilidade (de jogar). É um elenco com muita concorrência", comentou.



Para a partida, o Fortaleza deve contar com mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão. O jogo, inclusive, vai marcar a reabertura do estádio, fechado desde novembro de 2022 para obras, principalmente no gramado. Diante disso, Vojvoda falou sobre a praça esportiva e aproveitou para convocar a torcida para o duelo.

"Nos sentimos muito bem aqui no PV, eu não conhecia, mas agora voltamos para o Castelão. Temos que olhar bem o principal, que é o gramado, ainda não sabemos como ficou. É um gramado novo, temos que ver como vai corresponder em competições. O Castelão é nosso estádio e necessitamos do apoio da torcida na quinta. Sabemos que temos uma torcida muito grande e vamos necessitar deles como sempre, é importante para nós", disse em coletiva.



