Fortaleza divulga parcial com quase 45 mil torcedores confirmados para jogo contra Maldonado

O Fortaleza divulgou na noite desta segunda-feira, 27, mais uma parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Deportivo Maldonado. O confronto, que vale vaga para a próxima fase da Libertadores, será disputado na quinta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão.



O clube informou que 44.961 torcedores já garantiram seus lugares para o confronto, sendo 27.839 check-ins e 17.122 ingressos vendidos. Os setores Inferior Sul, Bossa Nova, Premium e Especial, inclusive, já estão esgotados.



O confronto marcará a estreia, e reabertura, do Gigante da Boa Vista no ano de 2023. O estádio estava fechado para reformas, principalmente, no gramado, desde o final da última temporada. O POVO visitou o Castelão na tarde desta segunda-feira, 27. No local, funcionários realizam os últimos ajustes antes da entrega do equipamento.

Promoção nos ingressos

Para o jogo, o clube preparou uma promoção para o público feminino. As mulheres que quiserem marcar presença no duelo diante do Maldonado pagarão meia entrada em todos os setores da Arena Castelão. Os acompanhantes de sócios-torcedores também terão o mesmo benefício, mas apenas na área Superior Norte.

A carga de ingressos de meia-entrada está esgotada, estando à venda apenas para as mulheres e somente nas lojas físicas do clube. Os bilhetes com valores inteiros poderão ser adquiridos também via site do eFolia.

Veja os valores dos ingressos disponíveis:

Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



