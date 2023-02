Fortaleza realiza treino no novo gramado do Castelão nesta terça-feira, 28

Campo do Gigante da Boa Vista será apresentado de manhã pelo governador Elmano de Freitas e utilizado para atividade do Tricolor no turno da tarde

Nesta terça-feira, 28, horas após o governador Elmano de Freitas (PT) apresentar o novo gramado, a Arena Castelão receberá a primeira atividade antes de voltar a receber jogos de futebol: o Fortaleza realizará um treino no período da tarde no Gigante da Boa Vista.

Às 8 horas desta terça, Elmano de Freitas irá à praça esportiva para oficializar a conclusão da obra. O evento deverá contar com a presença de outras autoridades, representantes dos clubes e da Federação Cearense de Futebol.

Mais tarde, a partir das 16 horas, o Tricolor utilizará o estádio para fazer o treino do dia, sem a presença da imprensa. Com a finalização da reforma no gramado, já havia a expectativa de que Fortaleza, Deportivo Maldonado-URU e Ceará utilizassem o equipamento nesta semana para atividades de reconhecimento do campo.

O Leão se prepara para enfrentar o time uruguaio na próxima quinta-feira, 2, às 21 horas, pelo jogo de volta da segunda fase prévia da Copa Libertadores. No domingo, 5, às 18h30min, o Castelão receberá o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste.

O Esportes O POVO visitou a Arena nesta segunda-feira, 27, antes da reabertura oficial para jogos. As obras foram iniciadas em 14 de novembro do ano passado e duraram cerca de 100 dias.

