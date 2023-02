Caio Alexandre projeta decisão na Libertadores e diz: "Temos de manter os pés no chão"

No primeiro duelo da segunda fase da Libertadores, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Deportivo Maldonado. Após o confronto, Caio Alexandre comentou sobre a atuação do Tricolor do Pici e projetou a partida de volta. O volante ressaltou que a equipe precisa manter os pés no chão para que possa assegurar a classificação.

“Esperamos um jogo difícil também. Teremos o apoio da nossa torcida e vamos entregar o nosso melhor. Esse empate foi uma partida difícil, um jogo de muita disputa, de segunda bola, um jogo por cima. No final conseguimos controlar um pouco o jogo. Agora é trabalhar forte na semana que teremos e fazer uma grande partida aqui”, destaca.

O jogador pontuou as dificuldades encontradas pelo Leão no duelo no Uruguai, mas ressaltou que o Deportivo Maldonado também não terá vida fácil no Castelão. “Será uma partida muito difícil, termos de estar concentrados. Tivemos muita dificuldade, mas eles, como visitantes, também encontrarão muitas dificuldades. Então, temos de manter os pés no chão para que possamos fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo”, reforça.

Vojvoda também analisou a atuação da equipe e afirmou que a decisão está em aberto. O treinador ressaltou as qualidades do Deportivo Maldonado, elogiou o elenco adversário, mas reforçou que o Fortaleza também tem bons jogadores.



Decisão no Castelão

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 2, às 21 horas, pelo jogo de volta da segunda fase eliminatória da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza, que promete estar lotada. O time vencedor garantirá vaga na terceira fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.



