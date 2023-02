Fortaleza chega a sete jogos sem sofrer gols em 2023, sendo três consecutivos

Tricolor sofreu apenas seis gols na temporada, marcado por quatro equipes, mas não emenda segunda sequência sem ser vazado. Em contrapartida, voltou a passar em branco no ataque

O Fortaleza completou três jogos consecutivos sem sofrer gols ao empatar em 0 a 0 com o Deportivo Maldonado no Uruguai, na noite desta quinta-feira, 23, pela Copa Libertadores da América. Na temporada, foi a sétima partida do Tricolor sem ter a defesa vazada, em onze disputadas.

Antes de Bahia, CSA-AL e Maldonado, a meta do Leão havia terminado intacta nos jogos contra Iguatu, Caucaia, Campinense-PB e Sergipe, que foram os quatro primeiros de 2023. Somente Barbalha, Atlético Cearense, Ceará e ABC conseguiram marcar gols no Tricolor até aqui.

Em contrapartida, o Fortaleza voltou a passar em branco no ataque após quatro jogos. A equipe acumulava sete gols marcados nas últimas três partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O saldo do Leão em 2023, no entanto, é bastante positivo, de 15 tentos. São 21 gols feitos contra apenas seis sofridos.



Tags