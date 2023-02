Vojvoda avalia empate do Fortaleza na Libertadores e projeta decisão: "Ainda há 90 minutos"

O Fortaleza estreou na Libertadores com empate diante do Deportivo Maldonado. Após placar zerado no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, o Tricolor do Pici buscará uma vaga para a próxima fase do torneio no Castelão. Em coletiva depois da partida, o técnico Vojvoda analisou a atuação da equipe e afirmou que a decisão está em aberto.

"Nos primeiros minutos esperávamos um Deportivo Maldonado mantendo a posse. Esperamos que na Libertadores sempre a equipe local mantenha a iniciativa nos primeiros minutos. No segundo tempo melhoramos e pudemos jogar um pouco mais do jogo que queríamos com um pouco mais de posse de bola e finalizações. Foi um jogo parelho, com poucas situações de gols. Mas são jogos em que todos jogam muito. Todos queremos estar na próxima fase da Copa Libertadores. Entramos na primeira partida sabendo que ainda há 90 minutos”, frisou.

Juan Pablo Vojvoda ressaltou as qualidades do Deportivo Maldonado, elogiou o elenco adversário, mas reforçou que o Fortaleza também tem bons jogadores. “Nós tínhamos analisado (o Maldonado). Eles faziam muitas diagonais, buscavam as diagonais. Temos algumas intervenções importantes que podemos solucionar. Eles têm bons jogadores, são jogadores que estão jogando uma Copa Libertadores como Spinelli, Darias, e Toledo. Assim como nós também temos os nossos. É a competição mais importante da América do Sul, então são todos jogadores importantes”, destacou.

O comandante tricolor projetou a partida de volta que acontece na próxima quinta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão. “Estamos sempre em busca de melhorar nosso jogo. Sabemos que a partida de volta será com muita luta também foi o este jogo. Teremos 90 minutos onde temos que fazer uma boa estratégia. Temos que recuperar os jogadores. Temos uma partida domingo e depois já pensar no jogo contra o Maldonado, que será uma revanche difícil. Mas estamos com possibilidades muito abertas”, salientou.

Antes da decisão, entretanto, o Tricolor do Pici encara o Náutico no domingo, 26, às 19 horas. O duelo acontece no estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Decisão no Castelão

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 2, pelo jogo de volta da segunda fase eliminatória da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza, que promete estar lotada. O time vencedor garantirá vaga na terceira fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.



