Torcida do Fortaleza lota bares para acompanhar estreia na Libertadores

Bares e restaurantes da capital cearense tiveram grande movimentação de torcedores que queriam assistir ao duelo diante do Deportivo Maldonado, do Uruguai

Jogo mais importante para o Fortaleza neste início de temporada, o duelo contra o Deportivo Maldonado-URU, pela Copa Libertadores, movimentou as ruas da cidade, que foi tomada por torcedores tricolores nos bares e restaurantes.

No Assis da Varjota, o clima era de festa e confiança por um resultado positivo. Empolgada, a massa vermelha-azul-e-branca cantou e vibrou a cada lance do jogo, sobretudo quando o VAR anulou o gol marcado pelo Deportivo Maldonado no primeiro tempo.

O local contou, ainda, com a presença do ex-presidente do clube, Renan Vieira, tetracampeão cearense pelo Forteleza em 2010. “É um time experiente, já disputou Libertadores. Não é que contra o Deportivo Maldonado seja um jogo fácil, mas que gera muita expectativa no torcedor. Eu acho que vamos trazer um bom resultado para confirmar aqui em Fortaleza depois”, projetou antes da bola rolar.

No segundo tempo, o Esportes O POVO “atravessou” a cidade para acompanhar o confronto em outro estabelecimento: o Alencar’s Bar, na Parquelândia. Com todas as mesas ocupadas e diversas pessoas em pé, o sentimento de euforia deu lugar à apreensão pelo 0 a 0 perigoso no placar.

No fim, empate sem gols, resultado que gerou aplausos dos torcedores. Para Gabriel França, de 20 anos, a expectativa no jogo da volta é alta. “Eu confio que no Castelão, na atmosfera que só a gente tem, vai ser 2 a 0 para o Leão. Com certeza vou estar lá”, disse.

