Galhardo reconhece dificuldade em empate com Maldonado e projeta volta no Castelão

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Deportivo Maldonado pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, na noite desta quinta-feira, 23, no Uruguai. Após o confronto, na beira do campo, o atacante Thiago Galhardo reconheceu a dificuldade do confronto, projetou a volta na Arena Castelão, além de lamentar o fato do Tricolor não ter feito gols.

"Jogo difícil, pegado, na casa deles. Acho que lá vai ser totalmente diferente. É a estreia do Castelão, a reabertura com 50/60 mil pessoas. Foi um jogo totalmente atípico hoje. A gente se defendendo não é uma coisa muito normal. Mas acho que foi um grande jogo. Eles também suportaram muito bem. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. É muito raro a gente não marcar durante os jogos, mas preparar melhor agora a volta."

Em pouco tempo, Thiago Galhardo logo caiu nas graças da torcida leonina. O atleta chegou ao Fortaleza na metade da última temporada e virou protagonista do setor ofensivo do time de Juan Pablo Vojvoda. Ele comentou sobre o reconhecimento que vem recebendo dos torcedores.

"Eu trabalho sempre pensando em fazer o melhor. E quando a gente consegue atingir bons números e ajudar a equipe de uma forma significativa dentro de campo, acaba tendo o reconhecimento. Fico feliz em poder fazer isso. Mas mais feliz é a gente poder fazer grandes jogos e poder levar o nome do Fortaleza cada vez mais longe."

