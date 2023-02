Guilherme comemora estreia pelo Fortaleza e projeta disputa da Libertadores

Tricolor do Pici estreará na competição internacional nesta quinta-feira, 23, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai

Recém-chegado ao Fortaleza, o atacante Guilherme estreou com a camisa do Fortaleza na vitória por 3 a 0 sobre o CSA, pela Copa do Nordeste. O jogador celebrou a primeira partida com a camisa tricolor, elogiou a estrutura do clube e comentou sobre o sentimento de disputar a Copa Libertadores novamente.

“Fiquei muito feliz em poder estrear com a camisa de um clube como o Fortaleza. E pra coroar veio a vitória. Foi uma sensação muito boa e positiva, e tivemos ainda uma bela festa da nossa torcida! Estou bastante animado com tudo aqui”, comemorou.

Estreia na Libertadores

Após estreia com a camisa do Leão, Guilherme pode voltar a disputar uma Copa Libertadores da América. Ele disputou a competição em duas oportunidades. Em 2017, foi peça fundamental na boa campanha do Botafogo, que chegou até as quartas de final do torneio. No ano seguinte, com a Chapecoense, foi eliminado na segunda fase do torneio.

“Muito feliz em poder voltar a disputar essa competição, a Copa Libertadores da América. É uma competição diferente para todos, e comigo é a mesma coisa. Ansioso pra poder ajudar meus companheiros da melhor forma possível”, destacou.

O Fortaleza disputará a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O Tricolor do Pici estreará nesta quinta-feira, 23, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Estrutura do clube

Guilherme falou sobre os primeiros dias no clube. Ele elogiou a estrutura e garantiu se sentir em casa. “Meus primeiros dias no clube foram ainda melhor do que eu imaginava. Fui muito bem recebido por todos: comissão, jogadores, presidente, direção e todos do staff. Já me sinto muito à vontade! E não posso esquecer de comentar sobre a estrutura que encontrei. Excelente! Temos tudo o que precisamos para fazermos o nosso melhor trabalho”

Contratação de Guilherme

O Fortaleza anunciou no dia 9 de fevereiro a contratação do atacante Guilherme, que pertence ao Grêmio. Jogador chega ao Pici por empréstimo até 31 de dezembro de 2023.



