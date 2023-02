Técnico do Deportivo Maldonado avalia Fortaleza e diz: "Sabemos da dificuldade do jogo"

As equipes se enfrentam às 21 horas, desta quinta-feira, 23, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai

Fortaleza e Deportivo Maldonado duelam nesta quinta-feira, 23, pela segunda fase da Copa Libertadores. Em entrevista ao jornal El País (Uruguai), concedida nesta terça-feira, 21, o treinador do time uruguaio, Fabián Coito, ressaltou a experiência do Tricolor do Pici e afirmou que será uma partida difícil. No entanto, no técnico pontuou que o Depor tem seus trunfos para surpreender a equipe cearense.

“É um time experiente (Fortaleza) e por alguma razão está onde está. Isso nos faz saber que vamos enfrentar um grande rival. Sabemos da dificuldade do jogo, mas temos as nossas coisas e no futebol nada se fala antes de jogar”, frisou.

O Deportivo Maldonado é estreante no torneio continental. Apesar disso, Fabián Coito destacou que a equipe está motivada e tem objetivos maiores na competição.

“É uma grande motivação jogar o torneio, mas também nos obriga a preparar com objetivos maiores para o que se joga. Não é por acaso que está na Copa Libertadores, mas porque tem crescido ao longo dos anos, dando passos seguros e sem fazer loucuras. Encontrei uma instituição muito boa que me surpreendeu tanto pela estabilidade quanto pela organização", disse.

As equipes se enfrentam às às 21 horas, desta quinta, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai. O jogo de volta ocorre na quinta seguinte, dia 2 de março, no mesmo horário, na Arena Castelão.

Provável time do Fortaleza contra o Dep. Maldonado

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um trabalho técnico-tático no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na manhã desta terça-feira, 21, e esboçou a equipe que deve enfrentar o Deportivo Maldonado.

De acordo com o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, o Tricolor deve começar o duelo contra a equipe Uruguaia com Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino; Romarinho (Lucero) e Thiago Galhardo.