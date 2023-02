Fortaleza anuncia a contratação por empréstimo do atacante Guilherme

O Fortaleza anunciou mais uma contratação nesta quinta-feira, 9. Trata-se do atacante Guilherme, que pertence ao Grêmio. Jogador chega ao Pici por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, conforme antecipado pelo Esportes O POVO.

O presidente do clube, Marcelo Paz, comentou a contratação e pontuou que o atleta chega após aprovação do técnico Vojvoda. "Fez bons trabalhos no exterior e voltou para o Grêmio no ano passado e agora vem por empréstimo paro Fortaleza, vem para o nosso setor de ataque, um setor que já tem boas opções, mas para o nosso modelo de jogo, para o que a gente tem de objetivos no ano, a gente vai precisar de muitas peças no ataque, porque vai ter troca. Troca que eu digo é mudança de jogador por partida, substituição, revezamento por jogos seguidos e viagens, e a gente quer manter o poder do ataque sempre com boas possibilidades. Um atleta que teve a aprovação do Vojvoda", disse.

O atleta chega como opção para a comissão técnica tricolor após lesão do atacante Moisés. Titular do Leão em 2022, o camisa 21 sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito no dia 14 de janeiro, em jogo contra o Iguatu, e foi submetido a uma cirurgia. O tempo de recuperação estimado é de 60 a 90 dias.



Marcelo Paz disse que o clube do Pici chegou a sondá-lo para a temporada 2020, entretanto, na ocasião, o atleta foi vendido para o Al-Faisaly, da Arábia Saudita. "É um atacante que joga mais pelos lados do campo, mas pode jogar também por dentro como segundo atacante, não muito como um nove. Um jogador que já disputou Copa Libertadores pelo Botafogo, onde foi bem. Em 2019, fez uma excelente Série B pelo Sport e terminou o ano cobiçado por muitos clubes de Série A, inclusive naquele ano para 2020, o Fortaleza chegou a sondá-lo, mas ele ele foi vendido para o exterior", pontuou.

Trajetória de Guilherme

Pelo Grêmio, o atacante esteve em campo em 20 partidas, marcou um gol e cedeu duas assistências. Ainda em 2022, o reforço do Fortaleza vestiu a camisa do Al Dhafra (Emirados Árabes) e Al-Faisaly (Arábia Saudita), onde estava desde 2020. Ao todo, foram 47 partidas, com oito gols marcados e seis assistências.

Em 2019, Guilherme disputou a Série B do Brasileirão pelo Sport, onde foi o artilheiro da competição com 17 gols em 35 jogos. Ao todo, no clube pernambucano, ele disputou 49 jogos e balançou as redes 21 vezes, além de ter distribuído seis assistências. O jogador de 27 anos soma passagens pelo Botafogo-RJ, onde participou da Copa Libertadores, em 2017, além de outras equipes do futebol brasileiro, como São José-RS, Chapecoense e Coritiba.

