Antes de seguir para o Uruguai, Fortaleza esboça time que enfrenta o Dep. Maldonado

O elenco do Fortaleza treinou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na manhã desta terça-feira, 21. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um trabalho técnico-tático e esboçou a equipe que deve enfrentar o Deportivo Maldonado-URU, na quinta-feira, 23, pela Copa Libertadores da América.

De acordo com o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, o Tricolor deve começar o duelo contra a equipe Uruguaia com Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino; Romarinho (Lucero) e Thiago Galhardo.

Na tarde desta terça, a delegação do Leão segue para Montevidéu em voo fretado. Na manhã de quarta, Vojvoda comandará o último treino do Fortaleza e somente no turno da tarde é que deixará a capital uruguaia, de ônibus, rumo à cidade de Maldonado, em um trajeto de cerca de duas horas.

A partida contra o Deportivo Maldonado está marcada para quinta, às 21 horas, no estádio Domingo Burgeño Miguel.



