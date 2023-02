Fortaleza joga bem e vence o CSA por 3 a 0 na Copa do Nordeste

Os gols do Tricolor do Pici foram marcados por Lucero, Yago Pikachu e Thiago Galhardo

O Fortaleza segue invicto como mandante na temporada. Na noite desta sexta-feira, 17, o Leão do Pici venceu o CSA-AL por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por Lucero, Yago Pikachu e Thiago Galhardo.



O jogo

Jogando diante do seu torcedor, o Fortaleza iniciou a partida tendo a posse de bola. Ciente da qualidade do time tricolor, o CSA optou por jogar com linhas defensivas mais baixas, apostando em contra-ataques cedidos pelo Leão do Pici.

No entanto, mesmo com um Tricolor mais ofensivo, a primeira boa oportunidade de abrir o placar foi do Azulão do Mutange. De falta, o zagueiro Xandão obrigou o goleiro João Ricardo a realizar boa defesa. Logo em seguida, o Fortaleza respondeu com Calebe, que finalizou bem e a bola passou perto da meta azulina.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda seguiu pressionando e tentando marcar seu gol. Aos 31 minutos, Zé Welison recebeu passe do centroavante Silvio Romero e finalizou forte, mas o goleiro do CSA, Dalberson, fez boa intervenção.

Dentro da sua estratégia, o time alagoano conseguiu segurar o Fortaleza até os acréscimos. Aos 46 minutos, Lucero marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor após cruzamento de Dudu. Na ocasião, o camisa 9 não deixou a bola cair e finalizou de primeira.

Na volta para a segunda etapa, o cenário da partida seguiu o mesmo. O Leão do Pici conseguia tocar a bola sem muitas dificuldades. O Azulão, por sua vez, seguia bastante recuado.

Com um jogo mais morno, o time tricolor conseguiu chegar ao seu segundo tento aos 20 minutos. Após a bola pegar no braço do defensor do CSA, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Yago Pikachu bateu firme no canto sem chances para o goleiro.

Seis minutos depois, o Tricolor quase chegou ao terceiro gol com Lucas Sasha. O volante cobrou falta e acertou a trave. Empolgado, o Leão seguiu pressionando e Pochettino quase ampliou. Em chute de fora da área, o camisa 7 obrigou Dalberson a fazer mais uma boa intervenção.

Depois de tanto tentar, o Fortaleza marcou seu terceiro gol com Thiago Galhardo aos 38 minutos. Artilheiro do time na temporada, o atacante recebeu cruzamento de Pochettino e finalizou bem para balançar as redes do PV.



Com o placar elástico, o time tricolor trocou passes até o fim da partida e confirmou a vitória sem sustos.