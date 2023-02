Fortaleza viaja para Montevidéu, onde jogará pela Libertadores, em voo fretado

Delegação tricolor é composta por mais de 60 pessoas. Chegada no Uruguai está prevista para o começo da noite e o treinamento na capital uruguaia será na tarde de quarta-feira

O voo que leva a delegação do Fortaleza para Montevidéu deixou São Paulo às 15h30min desta terça-feira, 21, e deve desembarcar na capital uruguaia às 18h30min. Foram 63 pessoas, entre atletas, comissão técnica, staff e dirigentes dentro do avião fretado.

Os atletas devem ter pelo menos 12 horas de descanso antes de voltar a treinar. O último trabalho antes de encarar o Deportivo Maldonado está programado para a tarde desta quarta-feira, 22, no CT do Montevideo City, inaugurado em 2021 pelo Grupo City.

Depois do treino, o Fortaleza se deslocará de ônibus até a cidade de Maldonado, distante 128km da capital do Uruguai. São cerca de duas horas de viagem. A partida contra a equipe local está marcada para às 21 horas de quinta-feira, 23, no estádio Domingo Burgeño Miguel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de seguir para o Uruguai, Juan Pablo Vojvoda esboçou o time que deve começar a partida, em treino no CT do Corinthians.



Tags