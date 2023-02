Fortaleza utilizou 29 jogadores até a estreia pela Libertadores de 2023

Com as estreias de Calebe e Guilherme, que ocorreram na noite desta sexta-feira, 17, na partida contra o CSA, válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, utilizou 29 jogadores antes da estreia do clube na Copa Libertadores da América, que acontece na próxima quinta-feira, 23.

Com 30 jogadores no elenco atual (segundo o site oficial), só não jogaram pelo Fortaleza nesta temporada nas primeiras dez partidas do ano o goleiro Kennedy e o meio-campista Amorim. Além dos 28 restantes, o volante Ronald, que foi emprestado ao Cuiabá, também teve pelo menos uma oportunidade em 2023.

No início do ano, a diretoria do Fortaleza já havia afirmado que as primeiras competições da temporada, que são o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, em suas respectivas fases de grupo, seriam utilizadas como uma espécie de pré-temporada oficial pelo clube. Neste período, o elenco deveria ser bastante rodado, de modo que a comissão técnica pudesse testar encaixes e oportunizar a maior quantidade de atletas possível.

O duelo contra o Deportivo Maldonado foi sempre considerado como o mais importante dos dois primeiros meses do ano, pois eliminar o time uruguaio garante uma fase de grupos para o Leão em uma competição internacional, seja na própria Libertadores ou Copa Sul-Americana.

O atacante Thiago Galhardo, que é o artilheiro do time, com seis gols marcados, esteve em campo em todos os jogos, enquanto o zagueiro Habraão entrou em campo apenas uma vez, mas atuou 90 minutos.

Agora o Fortaleza se volta para as duas partidas contra o Deportivo Maldonado-URU, pela fase 2 da Libertadores e Vojvoda já sabe bem como explorar o time de diferentes maneiras. O argentino, porém, não poderá contar com algumas peças. Moisés, cumprindo protocolo pós-operatório, e Pedro Rocha, que fará cirurgia no joelho esquerdo, estão fora. Lucas Crispim, que trata um estiramento na posterior da coxa direita, é dúvida, mas a tendência é que também seja desfalque. Quanto a Pikachu e Brítez, precisam cumprir punição restante do ano anterior no torneio da Conmebol.

