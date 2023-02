Fortaleza tem logística para jogar no Uruguai, pela Libertadores, definida

Apesar de ainda ter o CSA-AL pela frente, na Copa do Nordeste, o Fortaleza já tem toda a logística traçada para encarar o Deportivo Maldonado, na próxima quinta-feira, 23, em jogo válido pela ida da segunda fase da Copa Libertadores da América.

O repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, anunciou todo o cronograma do Leão para a disputa do duelo internacional no Uruguai. Para dar mais conforto à delegação, a diretoria tricolor fretou voos de São Paulo para Montevidéu, com capacidade para até 90 pessoas, tanto para ida quanto para volta. Haverá também um treino na capital uruguaia.

O time do Fortaleza viaja para São Paulo já na segunda-feira, 20, em voo comercial, e vai treinar no CT do Corinthians. Na terça, 21, acontece a viagem para Montevidéu, mas a equipe só treinará na capital uruguaia na quarta-feira, 22, onde fará o trabalho de apronto. Horas depois, seguirá de ônibus para a Maldonado. São cerca de duas horas de estrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia do jogo, quinta-feira, 23, o Tricolor encara o Deportivo Maldonado no estádio Domingo Burgeño Miguel, às 21 horas. Depois do jogo, a delegação do Fortaleza retorna a Montevidéu e na madrugada, por volta das 2h30, pega voo direto para São Paulo. Da capital paulista, em voo comercial, retornará ao Ceará.

A partida de volta está marcada para 2 de março, e o Fortaleza deverá receber o Deportivo Maldonado já no Castelão, com um novo gramado.

Logística do Fortaleza

Segunda-feira, 20

Fortaleza viaja em voo comercial para São Paulo

Treina no CT do Corinthians

Terça-feira, 21

Viaja de São Paulo para Montevidéu-URU

Quarta-feira, 22

Treina em Montevidéu-URU

Logo após, viagem de ônibus para Maldonado (2 horas de duração)

Quinta-feira, 23

Jogo Dep. Maldonado x Fortaleza

Após o jogo, volta para Montevideo



Sexta-feira, 24

Viagem de Montevidéu para São Paulo, na madrugada (às 2h30min)

Viagem de São Paulo para Fortaleza



Tags