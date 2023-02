Ronald aceita proposta e Fortaleza oficializará empréstimo do volante ao Cuiabá

O volante Ronald aceitou a proposta do Cuiabá e defenderá o clube mato-grossense durante 2023. A negociação envolvendo o Fortaleza e o Dourado também teve desfecho positivo e o acordo selado foi de empréstimo até o fim da temporada.

Ronald deve embarcar para Mato Grosso já neste final de semana, onde realizará exames médicos antes de assinar contrato com o Cuiabá. O Fortaleza deve oficializar o empréstimo também nos próximos dias.

Com pouco espaço na atual temporada, Ronald participou de apenas dois dos oito jogos que o Fortaleza disputou, um pelo Campeonato Cearense, na vitória por 2 a 1 sobre o Barbalha, e outro pela Copa do Nordeste, no triunfo sobre o Campinense por 2 a 0. O contrato do volante com o Tricolor do Pici vai até o fim de 2024.



Com informações de Brenno Rebouças.