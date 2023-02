CBF define data de Fortaleza x Náutico pela Copa do Nordeste

Duelo contra o Timbu, no próximo dia 26, será entre os jogos de ida e volta do Tricolor pela segunda fase prévia da Copa Libertadores

Na tarde deste sábado, 18, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a definição da data do jogo Fortaleza x Náutico, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O confronto ainda não tinha dia e horário confirmados, o que gerava expectativa em tricolores e alvirrubros em razão do calendário cheio com outras competições.

O Leão receberá o Timbu no próximo dia 26, domingo, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. Este deverá ser o último compromisso do time do Pici na praça esportiva municipal, já que a Arena Castelão será liberada no dia seguinte, 27.

O embate diante dos pernambucanos será justamente entre os dois jogos pela segunda fase prévia da Copa Libertadores. O Tricolor visita o Deportivo Maldonado-URU na próxima quinta-feira, 23, e faz o jogo de volta em 2 de março, no Castelão.

Com cinco jogos já disputados no Nordestão, o Fortaleza é o líder isolado do Grupo A, com 12 pontos — quatro vitórias e uma derrota. A equipe de Juan Pablo Vojvoda já tem classificação encaminhada e quer assegurar a primeira posição para ter a vantagem do mando de campo no mata-mata.

