Fortaleza se manifesta após denúncia de injúria racial em jogo contra o CSA

O Fortaleza se manifestou na manhã deste sábado, 18, sobre a denúncia feita por jogadores do CSA. Os zagueiros Douglas e Thales, que enfrentaram o Leão na última sexta, no PV, registraram um boletim de ocorrência onde alegaram ter sido alvos de ofensas racistas feitas por torcedores do Tricolor do Pici.

Em nota, o Leão ressaltou trabalhos que já fez de combate ao racismo, relembrando ainda mosaico feito pela própria torcida sobre o tema, e relatou o trabalho feito ao ficar ciente do episódio, que foi inclusive relatado em súmula pelo árbitro.

"Diante dos relatos dos jogadores do nosso clube-irmão CSA, buscamos, investigamos, vasculhamos a arquibancada com diligência na procura dos autores das frases ofensivas. E embora nem polícia, nem árbitros, nem federação, nem imprensa, nem outros torcedores tenham observado as ofensas ou apontado a sua origem, continuaremos nossa busca pela identificação dos agressores", relatou a nota do clube.

Veja nota completa:

Historicamente é assim: somos Terra da Luz, porque combatemos o racismo antes de todos os demais.

Se há um clube que tem cumprido seu dever no combate ao racismo, este clube é o Fortaleza. A luta tem bastante tempo.

A instituição Fortaleza já fez campanhas contra o racismo premiadas pela criatividade e inteligência. A marca própria homenageou o Dragão do Mar em seus uniformes. A torcida do Fortaleza já fez mosaicos estampando o grito de protesto para o planeta inteiro ver. Poucos clubes tiveram esta ousadia. E, o que parece ser coragem, nós chamamos de obrigação.

Ontem, no PV, cumprimos outra vez com nosso dever. Diante dos relatos dos jogadores do nosso clube-irmão CSA, buscamos, investigamos, vasculhamos a arquibancada com diligência na procura dos autores das frases ofensivas. E embora nem polícia, nem árbitros, nem federação, nem imprensa, nem outros torcedores tenham observado as ofensas ou apontado a sua origem, continuaremos nossa busca pela identificação dos agressores.

É nossa responsabilidade diante de nossa História, de nosso povo, de nossa torcida e de nossos atletas, que também sofrem com agressões mundo afora. #StopRacism

