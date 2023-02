Jogadores do CSA registram B.O. por injúria racial em jogo contra o Fortaleza

Zagueiros Douglas e Thales alegam ter sido alvos de ofensas racistas de torcedores do Tricolor durante o intervalo da partida da última sexta-feira, 17, no PV

Na noite da última sexta-feira, 17, após a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, os jogadores Thales e Douglas, do CSA, foram a uma delegacia da capital cearense para registrar boletim de ocorrência sobre a injúria racial que teriam sofrido de torcedores tricolores. O clube alagoano repudiou o fato e garantiu apoio aos zagueiros.

De acordo com a denúncia, o momento aconteceu enquanto os atletas reservas do Azulão aqueciam no campo durante o intervalo da partida, quando foram chamados de “cabelo de vassoura”. Ainda segundo Douglas, a acusação foi levada à Polícia Militar.

No Presidente Vargas, o Fortaleza se colocou à disposição para identificar o autor do crime e, consequentemente, ajudar a Polícia Militar na investigação da denúncia - também segundo relatos, a PM foi até a arquibancada tentar identificar o autor, mas sem sucesso.

Em nota oficial, o CSA relatou que acompanhou Douglas e Thales à delegacia, repudiou "com veemência qualquer tipo de discriminação" e reforçou "total apoio" aos jogadores: "Estaremos sempre no combate". Até o momento, o Fortaleza ainda não se pronunciou de forma oficial sobre o caso.

Veja a nota do CSA na íntegra:

"O Centro Sportivo Alagoano repudia com veemência qualquer tipo de discriminação. Na noite desta sexta-feira (17), dois atletas do CSA, os zagueiros Thales e Douglas, foram vítimas de injúria racial durante a partida contra o Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O clube acompanhou os jogadores até a delegacia para a realização do Boletim de Ocorrência, logo após o fim do jogo. O ato, inclusive, será inserido na súmula da partida.

Reforçamos o nosso total apoio aos dois atletas que, hoje, foram vítimas deste crime de racismo. A luta é nossa e estaremos sempre no combate!"

CBF estabelece punições esportivas em casos de racismo

Na última terça-feira, 14, a CBF definiu, durante o Conselho Técnico realizado em sua sede, no Rio de Janeiro, a possibilidade de punição esportiva aos clubes em caso de racismo, que envolvem multas financeiras e até perda de pontos. A decisão deve entrar em vigor já a partir da próxima semana, com o início da Copa do Brasil.

Ou seja: as equipes poderão perder pontos em caso de atos discriminatórios cometidos até por torcedores nos estádios neste ano. A entidade brasileira é a primeira do mundo a fazer essa inclusão em seu Regulamento Geral de Competições (RGC).

