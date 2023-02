Superintendente exalta gramado e projeta entrega do Castelão para 27 de fevereiro

Reabertura do estádio deve acontecer na partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, em duelo de volta pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores

A Arena Castelão está quase pronta para voltar a receber jogos. Nesta quinta-feira, 16, o Superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, afirmou que a grama da praça esportiva está "perfeita". Além disso, também revelou que o estádio deve ser entregue no dia 27 de fevereiro se tudo correr bem.

"Estamos fazendo teste com bola, está perfeito, a bola vai rasteira. A grama está perfeita. Dia 27, se tudo der certo, deveremos estar entregando para se preparar para o jogo dia 2 (Fortaleza x Deportivo Maldonado)", comentou Quintino, em vídeo.

Com isso, a reabertura da Arena deve acontecer na partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, em duelo de volta pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo está marcado para ocorrer no dia 2 de março.

A fala de Quintino Vieira confirma a declaração do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Em janeiro, o mesmo afirmou ao Esportes O POVO que a ordem era que o estádio ficasse pronto antes do jogo continental.

"Garanto que essa é a ordem que o Quintino (Superintendente de Obras Públicas) recebeu: Libertadores será no Castelão. A grama tem que estar impecável para o primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores", disse o governador.

Confira os detalhes das obras

A obra no Castelão tem investimento de R$ 1,95 milhão. Além do gramado, também houve a troca do sistema de drenagem, que agora terá o dobro da capacidade e a instalação de novos tubos e valas.

No dia 17 de dezembro, foi finalizado o plantio da nova grama. Diferente das últimas temporadas, a instalação do novo gramado não foi realizada com placas ou tapetes, mas sim plantada.



