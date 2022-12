Conmebol divulga data e horário de jogos do Fortaleza na Libertadores

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira, 22, os horários e datas dos jogos do Fortaleza pela fase 2 da preliminar da Copa Libertadores. O Tricolor do Pici irá entrar em campo diante do Deportivo Maldonado no jogo de ida no dia 23 de fevereiro, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. A partida de volta ocorre na semana seguinte, no dia 02 de março, às 21 horas, na Arena Castelão.

De acordo com o documento divulgado pela entidade, ambas as partidas terão transmissão da Paramount no Brasil.

O Leão se classificou para a fase 2 da preliminar da Copa Libertadores após finalizar a Série A do Brasileirão 2022 na 8ª colocação com 55 pontos somados em 38 partidas. Na temporada 2022, a equipe comandada por Vojvoda já disputou o torneio, quando fez parte do Grupo F, com River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima. Ao se classificar para a fase seguinte do certame na segunda colocação do chaveamento, a equipe do Pici caiu nas oitavas diante do Estudiantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags